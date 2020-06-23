تأجيل بطولة العالم للكاراتيه في دبي

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الدولي للكاراتيه الثلاثاء تأجيل بطولة العالم التي كان من المقرر أن تستضيفها دبي في وقت لاحق من هذه السنة، إلى العام 2021، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الاتحاد في بيان عن قراره "إعادة جدولة بطولة العالم المقبلة لأن صحة وسلامة كل المنافسين والمشجعين لم يكن في الإمكان ضمانها في ظل جائحة "كوفيد-19" المتواصلة".

وكان من المقرر أن تقام البطولة بين 17 و22 نوفمبر المقبل، وبات موعدها الجديد بين 16 و21 من الشهر ذاته في العام 2021، وتبعا لذلك، اضطر الاتحاد إلى تأجيل النسخة اللاحقة من البطولة، وإقامتها في العام 2023 بدلا من 2022.

وأدى تفشي فيروس كورونا المستجد الى تأثيرات واسعة في عالم الرياضة، شملت تعليق العديد من المنافسات وتأجيل أحداث كبرى كانت مقررة هذا العام، أبرزها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، الى العام 2021.

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