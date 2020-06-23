عودة الدوري المغربي نهاية يوليو

المصدر: البيان الإلكتروني

يعود الدوري المغربي لكرة القدم إلى الحياة رسمياً نهاية شهر يوليو المقبل بعدما أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية، ذلك اليوم بعد تعليق تام للنشاط الكروى المغربى لمدة تقترب من 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا.

وذكرت قناة الرياضية المغربية نقلًا عن جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان المغربى أنمنافسات الدورى الاحترافى سيتم استئنافها نهاية شهر يوليو، وفقًا لما أكده وزير الثقافة والشباب والرياضة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان .

ويتصدر الوداد الدوري برصيد 36 نقطة يليه كل من الفتح الرباط في المركز الثاني برصيد 35 نقطة ومولوديه وجدة ثالثا برصيد 34 نقطة ونهضة بركان رابعًا برصيد 32 نقطة .

وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية إلغاء منافسات الدورى المغربى عقب توقف المسابقة منذ شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز