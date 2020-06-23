الاتفاق السعودي يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي الاتفاق السعودي، مساء أمس الاثنين، عن وجود حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا بين صفوف لاعبيه، وذلك بعد إجراء الفحوصات على جميع منتسبي الفريق من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية، استعدادًا لعودة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «شهد تدريب اليوم غياب 8 لاعبين بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، حيث لم تظهر فحوصات الثلاثي محمد الكويكبي وصالح العمري وعبدالله الخطيب».

وأضاف البيان: «فيما منحت الإدارة إجازة مرضية بداعي المخالطة للثلاثي علي الخيبري وحسين سالم وماجد النجراني».

وتابع: «وكشف الفحص عن وجود حالتين إيجابيتين هما للحارس عبدالله الصالح ولاعب المواليد ماهر محمد، مُنح على أثرها اللاعبان إجازة مرضية».

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