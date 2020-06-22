ويفا يعزّي في وفاة أحمد راضي وينظّم بطولة دولية تحملُ اسمه

المصدر: البيان الإلكتروني

قدّم اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم ( ويفا ) خالص تعازيه إلى الشعب العراقي والأسرة الرياضية وعائلة الفقيد بوفاة اسطورة كرة القدم العراقية ونجم الملاعب في الساحات الدولية الكابتن أحمد راضي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم ويفا ديما السائح في تصريح صحفي صُدر من لندن أن فقدان العراق والأمة العربية نجماً رياضياً وفارساً عرفته ملاعب كرة القدم وساحات العالم وهو يرفع اسم وطنه العراق عالياً يُعد خسارة فادحة لا تعوض.

وأضافت السائح إن اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم ويفا يدرس بعناية مقترح إقامة بطولة دولية في الوقت القريب الملائم تحمل اسم الفقيد الكبير تخليداً واعتزازاً بما قدّمه أسطورة الكرة العراقية من إبداع وتميز والتزام عالٍ بأخلاقيات كرة القدم وروحه الرياضية العالية.

هذا وخَتمت السائح تصريحها بتجديد أسمى آيات العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد والدعاء إلى الله بالرحمة له والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يُلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان .

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