الكرة البحرينية تعود في أغسطس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قرر الاتحاد البحريني لكرة القدم، استئناف المسابقات الكروية المحلية مطلع أغسطس القادم بعد توقف اضطراري دام أكثر من 90 يوماً، أثر تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

وتعكف لجنة المسابقات في الاتحاد البحريني، على إعادة جدولة مباريات الجولات السبع المتبقية من عمر بطولة الدوري، والتي يتصدرها فريق الحد برصيد 28 نقطة، ويليه فريق المحرق ويمتلك 26 نقطة، بينما يحل الرفاع الشرقي في المركز الثالث ولديه 20 نقطة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد البحريني عن موعد المباراة النهائية لمسابقة كأس الملك، وتجمع فريق المحرق مع نظيره الحد، بالإضافة لتحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة دوري الدرجة الأولى.

كما أعلن الاتحاد تحديد النصف الثاني من أكتوبر المقبل، موعداً لانطلاق منافسات الموسم الكروي الرياضي 2020-2021.

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