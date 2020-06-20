تغريم ثنائي المنتخب العراقي بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

عقب انتشار فيديو للاعبي منتخب العراق ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال حضورهما ورقصهما فى إحدى الحفلات، استبعد اتحاد الكرة العراقي اللاعبين من صفوف منتخب أسود الرافدين، كما تم تغريم كلا منهم 2 مليون دينارعراقى، على أن يتم صرفها لرعاية الأسر المتضررة من جائحة كورونا.

وقال الاتحاد العراقى لكرة القدم، في بيان له بموقع تويتر، أنه بعد الاطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعى للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي والذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية فيما يتعلق بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط بالأخرين والابتعاد عن التجمعات فضلا عن المساهمة في التقليل والاستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذى يهدد العالم بأسره.

وأضاف: قرر الاتحاد اتحاد الكرة العراقي وبعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، إبعاد اللاعبين ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي عن صفوف المنتخب الوطني مع فرض غرامة مالية 2 مليون دينار عراقي على كل لاعب، على أن ييتم استثمار المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا.

وطالبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقى لكرة القدم لاعبي كرة القدم جميعاً في البلاد أن يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع وأن يساهموا في التوعية والإرشاد من خطر هذا الفيروس اللعين.

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