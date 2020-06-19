الزمالك يتعاقد مع الأنغولي بابل مقابل 1.5 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقع الأنغولي أري بابل، على عقود انتقاله إلى الزمالك، ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع فريقه الأنغولي أول أغسطس، وينتظر اللاعب صاحب الـ26 عاماً، فتح المجال الجوي بين مصر وأنغولا، لانضمام إلى نادي الزمالك.

ويحصل بابل على 500 ألف دولار في الموسم الواحد، أي أن يكون قيمة العقد كاملاً 1.5 مليون دولار.

وتألق بابل مع فريق أول أغسطس، وخطف أنظار الزمالك منذ مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية.

وكشف في وقت سابق عن تلقيه عرضاً أكبر من عرض الزمالك، للعب في أحد أندية الدوري الإماراتي، ولكنه فضل الزمالك، لأنه سبق واتفق معه قبل تلقيه عروضاً أخرى.

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