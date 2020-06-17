السعودية تعلن الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الرياضة السعودية أمس الثلاثاء، عن الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة، والذي يتضمن بروتوكول عودة التدريبات الرياضية وبروتوكول المباريات الرياضية المختلفة، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي بدايةً من الأحد المقبل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، بحسب "سبق".

ووأهابت وزارة الرياضة بكل الاتحادات الرياضية ومسؤولي الأندية ضرورة الالتزام بما تضمنه بروتوكول عودة التدريبات الرياضية والمباريات، بما يكفل الحفاظ على صحة الجميع، مشيرة إلى أنه سيتم تزويد كل الاتحادات الرياضية والأندية بكامل تفاصيل الدليل الإرشادي "البروتوكول" لاعتماد العمل بذلك، وفقًا لما يرد للأندية من وكالة شؤون الرياضة، كما سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن البروتوكول الخاص بالمراكز والصالات الرياضية الخاصة.

ودعت وزارة الرياضة الجميع إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي من خلال زيارة الرابط التالي: https://www.gsa.gov.sa/ar/Documents/Sports_protocol_MOS.pdf

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