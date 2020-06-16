الدوري الكويتي يستأنف 15 أغسطس المقبل

المصدر: دبي- العوضي النمر

أسفر اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الكويتي، الذي عُقد اليوم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف، عن تقديم موعد استئناف النشاط وعودة الدوري 15 أغسطس المقبل، بعد مخاطبة اللجنة الثلاثية المشكَّلة من اللجنة الأولمبية وهيئة الرياضة ووزارة الصحة للحصول على موافقة وزارتي الصحة والداخلية.

وأعلن الاتحاد، عبر الموقع الرسمي، أنه سيتم تطبيق الدمج بمشاركة الأندية الـ15 من دور واحد قبل أن يتم تصنيف الفرق بعدها إلى درجتين بوجود 10 فرق بالقسم الممتاز و5 بالدرجة الأولى.

ويستكمل الدوري من قسمين لفرق الممتاز و4 أقسام لفرق الأولى، كما قرر المجلس أن تقام بطولتا كأس الأمير وولي العهد بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

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