دوري البحرين يستأنف منتصف يوليو

المصدر: دبي- العوضي النمر

وافقت اللجنة التنسيقية لمكافحة فيروس كورونا بالبحرين على عرض وزارة شؤون الشباب والرياضة السماح بالتدريب الداخلي والخارجي للرياضيين المحترفين والمنتخبات الوطنية وفق التعليمات المعتمدة، كما وافقت على استئناف الدوريات المحلية بحلول منتصف يوليو المقبل من دون جمهور.

وستضع اللجنة الأولمبية البحرينية المواعيد المحددة لكل دوري، حيث سيعقد اجتماع بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية خلال أيام، لتحديد آلية استئناف الدوريات في الألعاب الجماعية.

يُذكر أن دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، الذي يتصدر فريق الحد، باقٍ على انتهائه 7 جولات.

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