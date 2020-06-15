تمديد عقود لاعبي الدوري السعودي حتى 15 سبتمبر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قررت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تمديد عقود اللاعبين المنتهية عقودهم إلى غاية 15 سبتمبر المقبل للأندية المشاركة بالدوري وإلى الخامس من أكتوبر للأندية المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين بنفس قيمة الأجر الشهري لعقد اللاعب الحالي أو أقل.

مع الأخذ بالاعتبار الظروف المادية الصعبة التي تمر بها الأندية بسبب جائحة كورونا وجاء في تعميم لجنة الاحتراف لأندية الدرجة الممتازة والأولى الثانية أنه لا يحق لاي نادي ضم واشراك اللاعب المحترف الذي انتهى عقده ورفض التمديد مع ناديه المسجل به للموسم الحالي 2019-2020 في المعسكرات والتدريبات الجماعية والانفرادية إلا بعد انتهاء الموسم الحالي، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك سيتم معاقبة النادي حسب المادة 64 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

كما أنه لا يحق للاعب المحترف الذي انتهى عقده ورفض التمديد مع ناديه المسجل به للموسم الحالي الالتحاق والمشاركة مع أي ناد غير ناديه المسجل به للموسم الحالي في المعسكرات والتدريبات الجماعية والانفرادية إلا بعد انتهاء الموسم الحالي، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك سيتم معاقبة النادي حسب المادة 62 لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.

وجاء قرار لجنة الاحتراف بتمديد العقود بعدما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف الموسم الرياضي الحالي 4 أغسطس المقبل.

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