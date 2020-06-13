أحمد راضي يطمئن العراقيين بعد إصابته بفيروس كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ظهر النجم العراقي أحمد راضي، في فيديو من داخل إحدى مستشفيات بغداد، ومعه الطبيب المعالج، للحديث عن إصابة راضي بفيروس كورونا، بعد ساعات من وفاة المدرب العراقي علي هادي، في أحد مستشفيات بغداد، بعد إصابته بالفيروس.

وتم نشر الفيديو عبر حسابات أحمد راضي على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته وسائل الإعلام المختلفة، ويظهر فيه النجم العراقي السابق، وهو يرتدي بدلة زرقاء وكمامة، وظهر إلى جانبه مدير مستشفى النعمان، صلاح عبد الله.

وأكد راضي والطبيب خلال مقطع الفيديو، استقرار حالة النجم العراقي المرضية، ووجه راضي، الشكر إلى إدارة المستشفى على الجهود التي تبذلها لمتابعة حالته الصحية.

وكان قد أعلن اليوم السبت، عن إصابة نجم كرة القدم العراقية أحمد راضي، بفيروس كورونا ونقله إلى أحد مستشفيات العاصمة بعد تدهور حالته الصحية، فيما أكدت بعدها وزارة الشباب والرياضة العراقية، في بيان رسمي أن إصابة اللاعب الدولي السابق أحمد راضي بفيروس كورونا لم تؤكد حتى الآن، وأن الوزير عدنان درجال، يتابع الحالة الصحية لراضي.

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