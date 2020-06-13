بلاطة بطلاً للدوري الفلسطيني

المصدر: البيان الرياضي

نجح فريق مركز بلاطة، في التتويج بلقب دوري المحترفين الفلسطيني لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه هلال القدس 4-1 أمس، على ستاد فيصل الحسيني بالرام، ضمن الجولة الـ20 من موسم 2019-2020.

ورفع بلاطة رصيده إلى 45 نقطة، ليوسع الفارق مع وصيفه مركز الأمعري إلى 7 نقاط قبل جولتين على نهاية المنافسات، وافتتح هلال القدس التسجيل بواسطة محمود عويسات في الدقيقة 5، قبل أن يرد بلاطة برباعية عن طريق يحيى السباخي في الدقيقة 15، وموسى الترابين (هدفان) في الدقيقتين 35 و78، وليث خروب في الدقيقة 73.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قد قرر في وقت سابق استئناف الدوري المحلي بالتوافق مع الأندية والتشاور مع وزارة الصحة، بعد توقف استمر منذ بداية مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشهدت بقية مباريات الأمس، ضمن ذات الجولة، فوز الأمعري على أهلي قلقيلية 6-1، وتغلب شباب السموع على واد النيص 3-0، وأهلي الخليل على ثقافي طولكرم 2-0.

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