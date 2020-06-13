الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد مصير كأس الملك وبداية دوري الموسم الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، استكمال ما تبقى من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب تأمين طواقم تحكيم أجنبية لما تبقى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمساعدة تقنية الـ «VAR».

وشدد رئيس اتحاد القدم السعودي على وضع بروتوكول صحي للأندية قبل استئناف المسابقات، على أن يتم «الإعلان عن تفاصيله لاحقاً»، وأنه تم تحديد مناطق تدريبات الأندية بحسب صحيفة عكاظ.

وأشار المسحل إلى أن الاتحاد يسعى مع رابطة المحترفين لانطلاق كافة المسابقات بدءًا من 4 أغسطس القادم حسبما تم إلإعلان عنه، مشيراً إلى أن الدوري سينتهي في 10 سبتمبر على أن ينطلق الموسم الجديد منتصف أكتوبر.

ونوه المسحل إلى أن الاتحاد يتابع قضية عودة اللاعبين الأجانب إلى أنديتهم قبل استئناف المسابقات، متوقعاً اكتمال عودة جميع اللاعبين الأجانب والمدربين والأجهزة الفنية مطلع يوليو القادم كحد أقصى.

وأكد أن الاتحاد السعودي ملتزم في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قائلا:«لا أتوقع حدوث مشكلات في هذا الجانب، لأن القوانين تمنع تعاقد اللاعبين قبل نهاية الموسم».

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