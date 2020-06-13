استكمال الدوري السعودي 4 أغسطس

المصدر: الرياض - وكالات

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم استكمــــال الموسم الرياضي 2019 /‏ 2020 في الرابع من أغسطس المقبل بعد التنسيق مع رابطة المحترفين لتحديد مواعيد استئناف بطولتي المحترفين والدرجة الأولى وتم زيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة لاعبين وفق تعديلات «فيفا» مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري، على أن تعود تدريبات الأندية 21 الجاري، استعدادا لاستئناف المباريات وفق بروتوكول طبي وإجراءات احترازية مشددة.

وأعلنت السعودية رفع تعليق النشاط الرياضي واستئناف الأنشطة الرياضية اعتباراً من يوم 21 الجاري بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب، وأنه يتعين على الاتحادات تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من 4 أغسطس والالتزام بكامل الإجراءات الإرشـادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام المقبلة.

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