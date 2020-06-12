رفع تعليق النشاط الرياضي في السعودية 21 يونيو الجاري

المصدر: البيان الرياضي

أعلنت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية اليوم أنه، وبعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (COVID – 19)، تقرر رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة اعتباراً من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب، وفق وكالة الانباء السعودية (واس).

ودعت الوزارة الاتحادات الرياضية إلى تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتباراً من يوم الثلاثاء 14 ذي الحجة 1441هـ الموافق 4 أغسطس 2020 مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة

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