إصابة حارس مرمى الوحدة السعودي بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض حسن مؤمنة حارس مرمى فريق الوحدة السعودي أمس الخميس، للإصابة بـ "فيروس كورونا" المستجد "كوفيد 19"، حيث نقل إلى العزل الصحي بعد أن تأكدت إصابته بالوباء المتفشي عالميا، وحالته تبدو مستقرة، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

ويمثل مؤمنة، فريق درجة الشباب في نادي الوحدة، الذي يحتل المركز الـ12 في ترتيب فرق دوري الشباب قبل توقف المنافسات الرياضية منتصف شهر مارس الفائت.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، الخميس تسجيل 3733 حالة إصابة جديدة بكورونا في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي الحالات المسجلة في السعودية حتى الآن 116.021.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز