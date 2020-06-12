ابنة «بندق» توحّد جماهير «القطبين» في مصر

المصدر: دبي - ياسر قاسم

توحدت مشاعر جمهور قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في موقف إنساني مساند للاعب الزمالك الأسبق والإعلامي خالد الغندور، الشهير بـ «بندق»، بعد إعلان اعتذاره عن الظهور في الإعلام، والبقاء في المنزل، بعد إصابة ابنته زينة بفيروس «كورونا».

وقال الغندور عبر حسابه الرسمي: «أعتذر عن الظهور في الإعلام، بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بـ «كورونا».

وجسدت إصابة زينة الغندور، مشاعر نبذ التعصب بين القطبين المصريين، بعد الملاسنة بين قناتي الأهلي والزمالك، وكان لافتاً للإعجاب، موقف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، الذي بادر بمساندة الغندور، وتبعه أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، ورد الغندور على هذه الروح بكثير من الود والتقدير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز