عودة مبدئية للرياضة المصرية مطلع اغسطس

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري اشرف صبحي موعد عودة الأندية ومراكز الشباب فتح أبوابها في 15 يونيو الجاري لتجهيز وتطهير الملاعب واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، تمهيداً لعودة التمارين الجماعية والفردية في الأول من يوليو المقبل، بعد تعليق المنافسات منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن بداية اغسطس المقبل سيكون موعداً مقترحاً لعودة النشاط الرياضي كاملاً، حيث ستحصل الأندية على فترة إعداد لمدة شهر قبل انطلاق المنافسات في مختلف الالعاب.

موضحاً أن الموقف النهائي من موعد العودة سيتحدد الاسبوع المقبل، وأن مجلس الوزراء في اجتماعه الاربعاء ناقش سبل عودة النشاط الرياضي في اطار حرص الدولة علي عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضي مرة أخرى، ولكن بإجراءات احترازية محددة، بتواجد وحدة طبية داخل كل مؤسسة رياضية.

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