ابنة خالد الغندور توحد جماهير الاهلي والزمالك

المصدر: البيان الإلكتروني

توحدت مشاعر جمهور قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك في موقف انساني مساند للاعب الزمالك الأسبق والاعلامي الكابتن خالد الغندور بعد اعلان اعتذاره عن الظهور فى الإعلام والبقاء في المنزل بعد إصابة ابنته الصغيرة زينه بفيروس "كورونا"

وقال الغندور عبر حسابه الرسمي: "اعتذر عن الظهور في الإعلام و البقاء في المنزل بعد إصابة ابنتي الصغيرة زينة بكورونا و ربنا يحفظ الجميع".

وجسدت اصابة زينة الغندور، المشاعر الانسانية التي تغلبت على كل أشكال التعصب والتوتر بين المعسكرين "الأحمر والأبيض" لا سيما في الفترة الأخيرة بين قناتي الأهلي والزمالك، وكان لافتاً للإعجاب موقف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الذي بادر بمساندة الغندور بمشاعر انسانية خالصة، وتبعه الكابتن اسامة حسني لاعب الأهلي السابق ورد الغندور على هذه الروح بكثير من الود والتقدير

كما انعكست هذه المشاعر على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية التي اهتمت كثيراً بالموقف الانساني لنجوم وجماهير الأهلي.

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