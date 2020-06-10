الدوري الأردني يعود للحياة أغسطس المقبل

المصدر: البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن استئناف الموسم المحلي اعتباراً من أغسطس المقبل.

وقال الاتحاد، أن استئناف نشاط كرة القدم في الأردن سيخضع لترسيخ معايير السلامة العامة لمنظومة اللعبة، كون ذلك يشكل الأولوية الأهم على سلم أولويات الاتحاد، وسيتخذ الاتحاد أيضاً الإجراءات والتدابير الاحترازية في ذلك الجانب واستناداً إلى التوصيات الصحية.

وكان الدوري الأردني انطلق يوم 5 مارس الماضي، وأقيمت مرحلة واحدة من البطولة، قبل أن يقرر الاتحاد تعليق كافة النشاطات ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

كما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه سيطلب الحصول على الدعم المالي من الحكومة، لأن الأندية ستخوض المباريات دون جمهور مما يؤثر على الدخل المالي من غياب الجماهير.

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