المغرب تنفي إلغاء الدوري

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم، بياناً رسمياً للرد على الأنباء التي أشارت إلى اتخاذ قرار بإلغاء الموسم الكروي بسبب فيروس كورونا.

وقال الاتحاد المغربي في بيانه: "تفند الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخبر الذي أورده أحد المواقع الالكترونية، بخصوص عدم استئناف البطولة الوطنية، مؤكدة عدم توصلها بأي قرار من السلطات المختصة".

وأضاف البيان: "تهيب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من الجميع استيفاء أخبارها من قنواتها الرسمية، مذكرة بان أي قرار يهم استئناف البطولة من عدمه سيتم اتخاذه من طرف المكتب المدير بتنسيق مع السلطات المختصة، ويتم إبلاغه لكل مكونات كرة القدم الوطنية في حينه".

وكان نشارط كرة القدم قد توقف في المغرب في مارس الماضي، كسائر الأنشطة الرياضية في جميع أنحاء العالم إثر تفشي وباء فيروس كورونا.

ويتصدر نادي الوداد، ترتيب فرق الدرجة الأولى في الدوري المغربي، بعدما جمع 36 نقطة من 18 مباراة، بواقع مباراتين أقل من نادي الفتح الرباطي صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

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