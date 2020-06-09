الدوري اللبناني الجديد ينطلق في سبتمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، عن موعد انطلاق دوري الدرجة الأولى الجديد اعتباراً من 18 سبتمبر المقبل، وقال الاتحاد في بيان صحفي، أن انطلاق بطولة الدوري في سيكون بعد إقامة بطولة تحضيرية اعتباراً من 29 يوليو المقبل.

وكان الدوري اللبناني، قد توقف في أكتوبر من العام الماضي، بسبب الظروف السياسية، قبل أن يتم تعليق كافة نشاطات كرة القدم في البلاد خلال مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا، ثم في مايو الماضي، تم إلغاء الدوري هذا الموسم.

وأكد الاتحاد في البيان الصحفي، أن الموسم الجديد سيشهد اعتماد دليل الإرشادات والإجراءات الصحية، والذي تم وضعه من قبل الاتحاد حفاظاً على سلامة جميع العاملين في الحقل الكروي مع إطلاق النشاط الرياضي.

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