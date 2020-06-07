بأمر الفيفا.. رحيل الجنايني وانتخابات جديدة لاتحاد الكرة المصري

المصدر: البيان الالكتروني

أصبح رحيل اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد كرة القدم بقيادة عمرو الجناينى مؤكداً خلال الأشهر القليلة المقبلة، فور انتهاء المدة المحددة لها من قبل الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم كل المحاولات الخاصة بإمكانية استمرار اللجنة الخماسية لفترة جديدة "عام آخر" وطالب بضرورة إجراء انتخابات جديدة لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات اتحاد الكرة خلال شهر أكتوبر المقبل، وفقا لما تمسك به الفيفا والتي طالبت بتشكيل مجلس لمدة 4 سنوات رافضة توصيات اللجنة الأولمبية بتشكيل مجلس جديد لمدة عام واحد فقط.

وكان الفيفا قرر تشكيل لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة الماضي عقب هزيمة منتخب مصر من جنوب إفريقيا في دور الـ 16 لبطولة الأمم الإفريقية.



وضمت اللجنة الخماسية كلا من عمرو الجناينى رئيسا ومعه جمال محمد على "نائباً" بجانب الأعضاء محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق.

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