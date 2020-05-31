الزمالك يعيد يافطة نادي القرن بدون شعار "كاف"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، لافتة نادي القرن الحقيقي على أسوار مقر النادي بشكلها الجديد، وبدون شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وحملت اللافتة الجديدة التي تم تعليقها اليوم الأحد، جملة: "نادي الزمالك، نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات، وليس بالمحسوبية والمجامالات".

وكان النادي، قد أزال اللافتة القديمة، بعد تلقيه إخطار من الاتحاد الأفريقي، بإزالة شعاره الموضوعة على اللافتة دون إذن منه، وأمهل الزمالك 48 ساعة فقط، للقيام بالتعديل.

وسارعت إدارة الزمالك بالفعل، وأزالت اللافتة، وقامت بإزالة شعار الاتحاد الأفريقي، وأصدر وقتها بياناً أوضح فيه أن اتخذ هذا القرار بمبادرة من النادي، وليس خوفاً من العقوبات، وأنه ليس هناك أي مشاكل بينه وبين مجلس إدارة الاتحاد القاري الحالي.

ويعتبر مجلس إدارة النادي، أن اللافتة خطوة ضمن إجراءات ينوي اتخاذها لإعادة فتح ملف لقب نادي القرن العشرين في قارة إفريقيا، والذي منح لغريمه الأهلي المصري، وتتضمن تلك الإجراءات، تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وأحمد مرتضى منصور، من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في إفريقيا.

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