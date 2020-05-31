جماهير الرجاء الأفضل عالمياُ.. والأهلي المصري ثانياً في استفتاء "ماركا"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اكتسح جمهور نادي الرجاء المغربي لكرة القدم، استفتاء أفضل جمهور بين أندية العالم، الذى أطلقته صحيفة "ماركا" الإسبانية، بمشاركة 40 فريقا من مختلف القارات، والطريف في الأمر أن 4 أندية عربية سيطرت على المراكز الأربعة الأولى وهي الرجاء والأهلي المصري والزوراء العراقي والزمالك المصري، ثم حل الترجي التونسي في المركز السادس،وتفوقت شعبية الأندية العربية على بقية الأندية العالمية مثل ريال مدريد وبرشلونة وفلامنغو وليفربول وغيرها..

وتصدر جمهور الرجاء النتائج النهائية بحصوله على 3.1 مليون صوت من اصل 4 ملايين مشارك في الاستفتاء، وحل الأهلي المصري ثانيا 456 ألف صوت ثم الزوراء العراقي بـ180 ألف صوت والزمالك المصري بـ141 الف صوت، يليه فلامنغو البرازيلي بـ100 ألف صوت ثم الترجي بـ70 ألف صوت واحتل ريال مدريد المركز السابع بـ57 ألف صوت.

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