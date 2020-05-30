تونس تحدد موعدا متأخرا لعودة كرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم، السبت، تاريخ الثاني من أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف مباريات الدوري، بعد أيام من إعلانه معاودة المنافسات بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن المراحل العشر المتبقية من موسم 2019-2020 ستقام بين الثاني من أغسطس و20 سبتمبر.

وستستكمل مسابقة الكأس (من الدور ربع النهائي) اعتبارا من السادس من سبتمبر، على أن يحدد موعد المباراة النهائية في وقت لاحق.

إلى ذلك، ستقام مباريات الدرجة الثانية بين 24 و28 يونيو.

ويعتبر موعد عودة كرة القدم في تونس متأخرا، بالنسبة لمنافسات الكرة في العالم، التي سيعود عدد كبير منها في يونيو المقبل.

ومن غير المعروف كيف سيتعامل الاتحاد التونسي مع نهاية الدوري المتأخرة، التي ستدفع انطلاق الموسم المقبل إلى نوفمبر، على أقل تقدير.

وستقام كل المباريات خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، توقيا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر الاتحاد الثلاثاء بروتوكولا أعده مع وزارة الصحة، يُلزم الفرق بتطبيق تدابير صحية خلال التدريبات والمباريات وتجنب التجمعات والاقتصار على عدد محدود من الأفراد، وأن تكون التمارين في الهواء الطلق.

ويخضع كل لاعب لفحص طبي روتيني (قياس الحرارة) يومي قبل انطلاق التدريبات، كما سيطلب منه التوقيع على اقرار بالتزامه بكل التدابير الوقائية.

وحدد الاتحاد تاريخ 31 أكتوبر لبداية موسم 2020-2021.

وأكد أن هذه القرارات تخضع لتطور الوضع الصحيّ في البلاد التي بدأت منذ مطلع مايو الجاري بالتخفيف التدريجي لاجراءات الاغلاق التام.

وتؤكد السلطات التونسية انها تمكنت من كبح انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد التي سجلت 48 وفاة من ضمن 1076 إصابة معلنة.

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