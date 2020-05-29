تعادل تشرين والجيش في قمة الأسبوع بالدوري السوري

المصدر: البيان الرياضي

تعادل تشرين المتصدر، مع الجيش حامل اللقب 2-2 اليوم الجمعة في اللاذقية، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري السوري لكرة القدم.

وتقدم تشرين مرتين عبر هدفي نديم صباغ وكامل حميشة في الدقيقتين 17 و42، في حين سجل، هدفي الجيش محمد الواكد وورد سلامة في الدقيقتين 19 و49.

ورفع تشرين رصيده في صدارة الترتيب إلى 40 نقطة من 17 مباراة، مقابل 36 نقطة للوثبة الثاني، و33 لحطين الثالث، و31 نقطة للجيش الذي بات في المركز الرابع.

وشهدت بقية المباريات التي أقيمت اليوم الجمعة، فوز الكرامة على الساحل 3-1، والاتحاد على الشرطة 2-0 والطليعة على جبلة 1-0 وحطين على النواعير 2-0، في حين تعادل الوحدة مع الجزيرة 2-2.

وكانت المرحلة افتتحت أمس الخميس، حيث فاز الوثبة على الفتوة بنتيجة 4-1، بعدما بات الدوري السوري أولى بطولات الدوري في منطقة غرب آسيا التي تعود للمنافسة، منذ التوقف الذي حصل في مباريات كرة القدم بقارة آسيا، نتيجة انتشار فايروس كورونا.

وتقام مباريات الأسبوع الثامن عشر يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي الوثبة مع ضيفه تشرين في مواجهة القمة، في حين يتقابل حطين مع الفتوة وجبلة مع الاتحاد، والشرطة مع الوحدة، والطليعة مع الكرامة، والساحل مع الجيش، والجزيرة مع النواعير.

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