إصابة أول لاعب في الدوري الكويتي بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن نادي العربي الكويتي إصابة نجمه، وليد البريكي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليكون أول لاعب في الدوري الكويتي يصاب بالفيروس.

وأبدى النادي العربي مساندته لنجمه عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وتمنى له الشفاء العاجل.

وينضم بذلك البريكي لقائمة الرياضيين الكويتيين الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس والتي تضم كلا من حسين شعبان، الحكم الدولي السابق، وعبد الرحمن ويوسف الرشيدي، لاعبي النصر ومنتخب الناشئين، وصلاح الدوسري، مدير ستاد خيطان، وعلي أتش، عضو مجلس إدارة العربي، وسعود الضويحي، لاعب الكويت ومنتخب اليد، وعبد العزيز القلاف، مدرب سلة الشباب.

يذكر أن الكويت علقت كافة الأنشطة الرياضية منذ أواخر فبراير الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

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