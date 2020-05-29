المغربي بادو الزاكي أفضل حارس في تاريخ الكرة الإفريقية

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر الحارس الأسطوري لمنتخب المغرب، بادو الزاكي، استطلاع رأي أجرته صفحة كأس العالم التابعة لـ "الفيفا" على موقع "تويتر"، لاختيار أفضل حارس مرمى في تاريخ كرة القدم الإفريقية.

ورشح حساب "الفيفا"، أربعة حراس للمنافسة على لقب أفضل حارس في تاريخ القارة السمراء، وهم المغربي، الزاكي (64 عاما)، والمصري عصام الحضري (47 عاما)، والكاميرونيان جوزيف أنطوان بيل (65 عاما)، وتوماس نكونو (63 عاما).

وحل الزاكي، الذي كانت له تجربة احترافية ناجحة في صفوف مايوركا الإسباني بين العامين 1986 و1992، في المركز الأول، بحصوله على نسبة 31 بالمئة من الأصوات.

وجاء الحضري الملقب بـ "السد العالي"، الذي دخل تاريخ بطولة كأس العالم كأكبر لاعب سنا يلعب في نهائيات البطولة، في المرتبة الثانية، بنيله 28 بالمئة من الأصوات.

أما المركز الثالث، فكان من نصيب الكاميرونى بيل، الذي حصل على 25 بالمئة، فيما عاد المركز الرابع لمواطنه نكونو (15 بالمئة).

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Pas mal de noms proposés et certains qui reviennent beaucoup plus que d'autres.



Alors... selon vous, qui est le meilleur gardien africain de l'histoire ? 🌍 — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) May 27, 2020

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