الوثبة يهزم الفتوة في افتتاحية العودة للدوري السوري

المصدر: البيان الرياضي

فاز نادي الوثبة على الفتوة 4-1 اليوم الخميس، على ملعب الفيحاء في دمشق، في مستهل استئناف عودة منافسات الدوري السوري لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من عمر البطولة.

وسجل أهداف الوثبة كل من هادي المصري بالدقيقة 19 من ضربة جزاء، وسعد أحمد وعبد الإله الحفيان ووائل الرفاعي في الدقائق 45 و53 و63، في حين أحرز وسيم بوراشي، هدف الفتوة الوحيد في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع.

ورفع الوثبة رصيده في المركز الثاني إلى 36 نقطة من 17 مباراة، بفارق 3 نقاط خلف تشرين المتصدر، والذي يتقابل غداً الجمعة، مع الجيش صاحب المركز الثالث برصيد 30 نقطة، في حين تجمد رصيد الفتوة عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقام مباريات الدوري السوري، بعد توقف قسري دام نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك مع تطبيق إجراءات وتدابير وقائية خاصة، تماشياً مع الظروف الصحية الخاصة بالتعامل مع تداعيات الفيروس.

وتجرى جميع المباريات من دون جمهور وبطواقم فنية وإدارية تتكون من 8 أشخاص كحد أقصى لكل فريق، مع زيادة عدد التبديلات المتاحة إلى 5 لاعبين ضمن 3 فترات توقف وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمحافظة على قواعد التباعد الجسدي.

ويلتقي غداً الجمعة أيضاً، الوحدة الخامس (26 نقطة) مع الجزيرة الرابع عشر الأخير (5 نقاط)، على أن يلتقي في حماه النواعير العاشر (16 نقطة) مع حطين الرابع (30 نقطة)، وفي حلب الاتحاد السادس (26 نقطة) مع الشرطة السابع (22 نقطة).

ويلعب الكرامة الثامن (22 نقطة) مع الساحل الثاني عشر (12 نقطة) في حمص، على أن يلتقي جبلة الثالث عشر (9 نقاط) مع ضيفه الطليعة التاسع (18 نقطة).

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