إلغاء الدوري اللبناني

المصدر: البيان الرياضي

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم إلغاء موسم 2019-2020 رسمياً، بكافة مسابقاته بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك في بيان نشره في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وقال الاتحاد في البيان الصحفي: "عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد اللبناني لكرة القدم اجتماعاً في مقر الاتحاد، برئاسة هاشم حيدر، وقررت إلغاء الدوري لموسم 2019-2020 بكافة مفاعيله، كما تم التداول بالأفكار المطروحة لعودة النشاط الكروي في لبنان".

وأضاف: "يشمل الإلغاء بطولات دوري الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة والخامسة، بالإضافة الى بطولة كأس لبنان، وكافة بطولات دوري كرة الصالات ومفاعيلها".

وكشف الاتحاد انه تم درس موعد انطلاق الموسم الجديد وآلية إقامة الدوري، وأوضح: "تم وضع تصور شامل بعد سلسلة من الاجتماعات عن بعد خلال الشهرين الماضيين، فيما يتعلق بتحديد تاريخ انطلاق الموسم الجديد فهو مرهون بما يصدر عن الحكومة اللبنانية في هذا الشأن".

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