اتحاد الكرة المصري يؤكد إصابة مديره الفني بـكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مسئولو اتحاد كرة القدم المصري أن نتائج التحاليل التى أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفنى للاتحاد جاءت إيجابية لإصابته بفيروس كورونا، وذلك فى أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن، ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا فى مواجهة الفيروس.

وأكد وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد، أن إصابة المدير الفنى رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابى الفيروس وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.

وحرص أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، بعد إجرائه اختبار فيروس كورونا أمس للاشتباه فى إصابته لتعرضه لوعكة صحية، كما أرسل شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى رسالة للاطمئنان على صحة محمود سعد.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حال إيجابية عينة محمود سعد المدير الفنى للاتحاد وثبوت إصابته بفيروس كورونا سيتم عمل تحليل للعاملين الذين خالطوه فى الأسابيع الماضية للاطمئنان عليهم، ومنع تواجد العمال خلال الفترة المقبلة إلا فى حدود المطلوب، أما فى حال سلبية العينة فتسير الأمور بشكلها الطبيعى والعودة تدريجيا للعمل.

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