الزمالك يكشف سر إزالة لافتة نادي القرن

المصدر: البيان الرياضي

أصدر نادي الزمالك المصري، بياناً أوضح من خلاله أن إزالة اللافتة المعلقة على أسوار النادي، والمكتوب عليها أن الزمالك هو نادى القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات، جاء لإزالة الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وستعاد قريباً إلى مكانها، موضحاً أن هذا القرار اتخذ احتراماً للاتحاد الأفريقي، وليس خوفاً من توقيع أي عقوبات على النادي.

وأشار مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إلى أنه يسعى لاستعادة حقوق النادي، وأنه ليس لديه خلاف مع الاتحاد الأفريقي الحالي برئاسة أحمد أحمد، ولكن مع الاتحاد السابق، برئاسة عيسى حياتو، والذي قام بمنح لقب نادي القرن، لمن لا يستحق، في إشارة إلى النادي الأهلي المصري، والذي منحه "الكاف" هذا اللقب.

وجاء بيان الزمالك الصادر منذ دقائق، للرد على الأنباء المتداولة، بأنه أزال اللافتة خوفاً من توقيع عقوبات قاسية عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما أوضح الكاف أن استخدام شعاره على تلك اللافتات يعد مخالفة صريحة، وتستوجب العقاب إذا لم يتم التعديل.

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