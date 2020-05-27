عودة الحياة إلى الدوري السوري غداً

المصدر: البيان الرياضي

تعود الحياة إلى منافسات الدوري السوري لكرة القدم غداً الخميس، بمباراة واحدة من الجولة الـ16، وتجمع الفتوة بالمركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة، مع الوثبة بالمركز الثاني برصيد 33 نقطة، وفي مواجهة تميل لصالح الوثبة، والذي فاز ذهابا 2-0.

وتستكمل المرحلة بعد غدً الجمعة، بلقاء قمة في اللاذقية، ويجمع بين تشرين المتصدر بـ 39 نقطة، وضيفه الجيش حامل اللقب وثالث الترتيب بـ 30 نقطة، والساعي إلى الثأر لخسارته ذهاباً 0-1.

ويلتقي في العاصمة دمشق، فريق الوحدة بالمركز الخامس برصيد 26 نقطة، مع الجزيرة الرابع عشر الأخير بـ 5 نقاط، على أن يلتقي في حماه، فريق النواعير العاشر بـ 16 نقطة، مع حطين الرابع بـ 30 نقطة، وفي حلب، يلتقي الاتحاد السادس بـ 26 نقطة، مع الشرطة السابع بـ 22 نقطة.

ويلعب الكرامة الثامن بـ 22 نقطة، مع الساحل الثاني عشر بـ 12 نقطة في حمص، على أن يلتقي جبلة الثالث عشر بـ 9 نقاط، مع ضيفه الطليعة التاسع بـ 18 نقطة.

وتقام المباريات بعد توقف قسري دام نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك مع تطبيق إجراءات وتدابير وقائية خاصة تماشياً مع الظروف الصحية الخاصة بالتعامل مع تداعيات الفيروس.

وتقام جميع المباريات من دون جمهور، وبطواقم فنية وإدارية تتكون من 8 أشخاص كحد أقصى لكل فريق، مع زيادة عدد التبديلات المتاحة إلى 5 تغييرات، ضمن 3 فترات توقف وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

كما يتواجد الإعلاميين والمصورين على المدرجات، وليس في أرض الملعب حفاظاً على قواعد التباعد الاجتماعي.

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