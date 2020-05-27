الأسد" جوميز باق مع الهلال السعودي حتى 2022"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب إدارة نادي الهلال السعودي من إتمام تمديد تعاقد الفريق مع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز هداف الزعيم، حتى موسم 2022.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي الهلال قد اتفق مع الفرنسي جوميز " الأسد" على إضافة موسم رابع حتى 2022، وأن تلك الخطوة تأتي بناءً على تقارير فنية حول مستوى اللاعب.

وأصبح جوميز عنصرا أساسيا في الهلال حيث قاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2019 وحصد جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة برصيد 11 هدفًا.

كما قرر مجلس إدارة الهلال السعودي، منح الدولي السوري عمر خربين لاعب الفريق فرصة أخيرة، قبل حسم مصيره النهائي مع الفريق.

وذكرت صحيفة " الشرق" الأوسط السعودية، أن إدارة الهلال السعودي، استقرت على منح عمر خريبين فرصة أخيرة لإثبات نفسه مع الفريق، قبل اتخاذ قرار نهائي بشكل مصيره مع الفريق، خلال الموسم المقبل.

وشارك عمر خربين مع الهلال في 12 مباراة، في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالهما 4 أهداف وصنع 3 أخرى.

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