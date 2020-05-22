لافتة الزمالك تشعل "السوشيل ميديا"

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أثار نادي الزمالك، جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيل ميديا"، بعد قيام مسؤوليه بوضع لافتات على سور النادي، تنصب الزمالك نادياً للقرن الإفريقي، وكتب عليها: "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات، وليس بالمحسوبية والمجاملات"، ووضع عليها شعار الاتحاد الأفريقي للكرة.

وجاءت اللافتة في الوقت الذي يستعد فيه الزمالك للجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على اللقب من غريمه التقليدي الأهلي المصري، إلا أن اللافتة قوبلت بتأييد من العديد من جماهير الزمالك التي ترى لقب نادي القرن من حق ناديها.

في حين، عبرت جماهير أخرى وأغلبها من النادي الأهلي عن غضبها من تلك اللافتة، والتي يبدو أنها أغضبت أيضاً مسؤولي الاتحاد الأفريقي للكرة، لما تضمنته العبارة المكتوبة على اللافتة، وكذلك لاستخدام شعار الاتحاد القاري، دون الحصول على موافقة مسبقة منه.

وتوقع الكثيرين أن يتم توقيع عقوبات قاسية على الزمالك بسبب تلك اللافتة من قبل الاتحاد الأفريقي، ومنها تغريمه مليوني دولار، خاصة بعد إعلان الزمالك في بيان رسمي، عن تشكيل لجنة رباعية، ووضع لافتة على سور النادي لإثبات أحقية النادي بلقب نادي القرن.

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