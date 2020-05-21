مرتضى منصور: سيد يا "لهوي" لا يليق بالنادي الأهلي

المصدر: البيان الإلكتروني

شن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصورهجوما عنيفا على مدير فريق الأهلي المصري سيد عبد الحفيظ عقب ظهوره مع رامز جلال في برنامج “رامز مجنون رسمي” ، واصفا ظهوره بأنه إساءة للنادي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: “ما حدث إساءة للنادي الأهلي ولمنصب مدير الكرة في القعة الحمراء الذي تولاه العديد من الرموز في مقدمتهم ثابت البطل وطارق سليم، منصب مدير الكرة في القطبين أكبر مما حدث في برنامج مقالب، مع سيد “يالهوي”، فقط تم تغيير اسم مدير الكرة في الأهلي من سيد عبد الحفيظ إلى سيد “يالهوي”.

وأضاف مرتصى "بعد ما حدث من إهانة لمدير الكرة في النادي الأهلي هل ما زال الأهلي فوق الجميع؟، إهانة للرياضيين وللنادي الأهلي”.

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