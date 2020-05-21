الهلال السعودي يطلب معلول والأهلي ينفي

المصدر: البيان الرياضي

كشفت تقارير صحفية تونسية أن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي المصري، للحصول على خدمات الظهير الإيسر الدولي علي معلول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء في موقع تونسي رياضي ناطق بالفرنسية، أن الهلال طلب التعاقد مع معلول، إلا أن الأهلي لا يرغب في تفريط في نجمه الذي يعد من الدعائم الرئيسية للنادي.

ووصف الموقع، معلول باللاعب الهام في تشكيل رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، إلى جانب حصول الدولي التونسي على دعم جماهير الأهلي.

فيما نفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات صحفية، ما تم تداوله عن حصول النادي القاهري على عرض رسمي من الهلال، وأكمل: "لم يحدث هذا الأمر ولم تصلنا أي عروض رسمية"، ولفت إلى أن الأهلي يتمسك بمعلول، حسب ما أشار موقع "إيه آس" عربي.

وقبل توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب وباء فيروس كورونا، كان الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق كبير عن المقاولون صاحب المركز الثاني، وهناك مساعٍ من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم لعودة المسابقة لكن الأمر يتوقف على موافقة السلطات الصحية.

الجدير بالذكر أن وجود معلول هام أيضاً في المنافسات الإفريقية، وبلغ الأهلي المربع الذهبي في دوري أبطال إفريقيا، ليضرب موعداً مع الوداد البيضاوي المغربي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز