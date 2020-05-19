رئيس الرابطة ينفي إلغاء الموسم السعودي

المصدر: (الرياض - د ب أ)

نفى عبدالعزيز الحميدي، الرئيس المكلف لرابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم «دوري المحترفين السعودي»، مناقشة فكرة إلغاء الموسم الحالي من المسابقة، خلال الاجتماع الأخير بين الأندية.

وقال الحميدي، في تصريحات صحافية، إن الفكرة لم يتم طرحها من الأساس خلال الاجتماع، مشدداً على أن عملية استئناف الدوري تخضع للمراقبة والتدقيق من جانب الجهات المختصة بمكافحة فيروس «كورونا».

وتتطلع الأندية السعودية لاستكمال الموسم ، لتحديد البطل، وتؤكد دائما دعمها للجهود الوطنية والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المعنية في الدولة، للحماية من انتشار «كورونا».

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