الاتحاد الفلسطيني يرسم سيناريو استكمال الدوري بدون جمهور

المصدر: البيان الالكتروني

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استكمال الموسم الكروي 2019-2020، وتحديداً ما تبقى من مباريات في دوري المحترفين، بعد اجتماع اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد اليوم الأربعاء، مع رؤساء أندية المحترفين، في مقر الاتحاد المركزي بالرام، للتشاور والخروج بآليات موحدة لاستكمال المنافسات، وذلك بعد توقفها في بداية مارس الماضي، جراء إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الرجوب: "اتحاد كرة القدم يسعى إلى تطوير وحدة مفهوم مع الأندية كأساس لبناء آليات وإنجاز الموسم الكروي الحالي في ظل هذا الوباء، وبما يضمن الحفاظ على حياة اللاعبين وحماية الأندية في ذات الوقت، وتوفير شبكة أمان قانونية لاستمرار الحركة الرياضية الفلسطينية، واستكمال الموسم الكروي بالثلاثة جولات المتبقية، سيتم تحديد موعده لاحقاً، وهو ضرورة ومصلحة للأندية وللدوري وللاتحاد".

وأضاف: "بناءً على تعليمات جهات الاختصاص في وزارة الصحة، إضافة إلى اللوائح والقوانين الخاصة بالاتحاد، يوجد هناك توافق لدى أندية المحترفين لاستكمال منافسات الدوري، وذلك باللعب في ظرف أسبوع واحد من خلال أيام الجمعة والثلاثاء والجمعة، وتحديد 3 ملاعب متفق عليها موزعة على مناطق الشمال والوسط والجنوب، بدون حضور جماهيري، مع تحديد فترة تحضير للأندية لا تقل عن أسبوعين".

وأكد الرجوب على أنه سيكون هناك رقابة والتزام مطلق بتعليمات وزارة الصحة من كافة النواحي قبل وخلال وبعد إجراء المباريات على مستوى الأفراد والمنشآت، كجزء من الإجراءات التي بموجبها سيتم استئناف الدوري.

ويتصدر فريق مركز بلاطة جدول الترتيب الدوري الذي يضم 12 فريقاً، برصيد 42 نقطة، يليه مركز الأمعري في المركز الثاني بفارق 7 نقاط، في حين يأتي ثقافي طولكرم في المركز العاشر برصيد 16 نقطة بفارق 3 نقاط أمام أهلي قلقيلية، اللذان يتنافسان على تفادي أحد مركزي الهبوط بعد أن تأكد هبوط فريق القوات الفلسطينية إلى دوري الدرجة الأولى برصيد 4 نقاط.

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