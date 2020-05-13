درجال: عودة الرياضة العراقية مرهون بقرار الحكومة

المصدر: أ ف ب

أكد وزير الشباب والرياضة العراقي الجديد عدنان درجال، أن عودة الانشطة الرياضة المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا واستئنافها بطريقة تتماشى مع المعايير الصحية أمر مرهون بقرار من خلية الأزمة الصحية وهي الجهة الجكومية المعنية بتقرير فرض حظر التجوال من عدمه، ونحن جميعا بانتظار زوال الخطر وعودة الحياة إلى طبيعتها".

وتوقفت جميع الانشطة الرياضية في البلاد ومن ضمنها مسابقة دوري كرة القدم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر نتيجة الأوضاع الصحية الراهنة المتصلة بجائحة كورونا.

ودعا درجال (60 عاماً) مسؤولي الاتحادات الى بدء مرحلة جديدة من العمل خالية من التقاطعات مشيراً إلى أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات الرياضية وهدفها أن تكون علاقتها مع الجميع وسياستنا القادمة تختلف بالتأكيد عن المرحلة السابقة، إذ لا وجود للتقاطعات مع أية مؤسسة رياضية، ونسعى لتحسين العلاقة ما بين هذه المؤسسات، وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على الوسط الرياضي".

وجاءت تسمية درجال قائد المنتخب العراقي الأسبق في عصره الذهبي، وزيرا للشباب والرياضة في ظل أوضاع صعبة ومعقدة تعيشها الرياضة العراقية بسبب الخلافات المستحكمة بين الوزارة واللجنة الأولمبية العراقية والجدل الدائر بخصوص شرعية مكتبها التنفيذي

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