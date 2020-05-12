20 أغسطس موعد مبدئي لعودة الدوري السعودي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حددت رابطة دوري المحترفين يوم 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لاستئناف الدوري السعودي لكرة القدم بعد إيقاف المسابقة في شهر مارس الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشرت الرابطة اليوم بياناً أكدت فيه أنها ستعقد اجتماعاً عاجلاً للأعضاء بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي خلال اليومين المقبلين، لبحث الآلية المناسبة حيال مسابقة الدوري، وأفضل الحلول المتاحة وفق الظروف الحالية، ومن أهمها تحديد يوم 20 أغسطس المقبل موعداً مبدئياً لعودة الدوري، ووضع السيناريوهات المقترحة في حال عدم مناسبة ذلك، بعد موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، كما سيتم وضع الحلول المناسبة في حال عدم التمكن من استئناف الدوري في هذا التوقيت.

وأشارت الرابطة في بيانها إلى أن الأعضاء سيناقشون إمكانية عودة الحكم السعودي لقيادة المباريات، مع الاستغناء عن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

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