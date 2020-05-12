أحمد موسى: لن أرحل عن النصر السعودي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد النجم النيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر السعودي، أنه لا يفكر حالياً في الرحيل عن العالمي، وأن هدفه هو التألق والنجاح فقط مع نادي النصر". وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا إلى رغبة نادي جالطة سراي التركي في الحصول على خدمات المحترف النيجيري، خلال الصيف المقبل.

وأوضح أحمد موسى:" أعرف نادي جالطة سراي جيداً، ومدى شعبيته لكن لم يتواصل معي أحد من النادي التركي اطلاقاً، ولم يتحدث معي أحد بشأن الرحيل عن النصر". يذكر أن، أحمد موسى شارك مع فريق النصر في 17 مباراة في مسابقة الدوري السعودي، صنع خلالها 5 أهداف.

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