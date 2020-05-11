غروس يعتزل التدريب بسبب مرتضى منصور

المصدر: البيان الألكتروني

أعلن السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي السعودي والزمالك المصري السابق، وأعلن اعتزاله التدريب رسمياً، بعد 32 عاماً قضاها في قيادة العديد من الفرق وقال غروس صاحب الـ 65 عاماً: سأتوقف عن التدريب ولن أذهب إلى الملعب مرة أخرى.

ويبدو أن لعنة الفوز بكأس الكونفدرالية مع نادي الزمالك موسم 2018-2019، قد حسمت قرار المدرب المخضرم حيث لم ينل بعدها إي بطولة كما لم تظهر بصماته الفنية على إي فريق تولى تدريبه بعدها.

ولعل المعاناة التي عاشها غروس في الزمالك وأهلي جدة أجبرته على إيقاف مسيرته التدريبية والتي درب خلالها أيضاً أندية عريقة بحجم توتنهام الإنجليزي وبازل السويسري، وشتوتغارت الألماني

وكان المدرب السويسري قد أقيل من منصبه مديراً فنياً للزمالك المصري أكتوبر الماضي، على يد مرتضى منصور رئيس النادي، الذي دخل معه في صدامات عدة، والحادثة الشهيرة بينهما على منصة التتويج بكأس الكونفدرالية، حين قرر مرتضى رغم الفوز من المدرب المغادرة من الملعب إلى الطائرة مباشرة ومعه قرار إقالته،

يذكر أن، مرتضى منصور قد شكل ضغطاً كبيراً على غروس وقت توليه المسؤولية، إذ لم يكن يثق بقدراته بل تدخل أكثر من مرة في تشكيل الفريق وطريقة اللعب، وتحديداً في مجريات الشوط الثاني لنهائي الكونفدرالية، والتي حسمها الأبيض بفوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة. بحسب ما أعلن عنه رئيس الزمالك عقب التتويج باللقب.

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