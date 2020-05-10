السومة يُغضب جماهير أهلي جدة

المصدر: البيان الالكتروني

أثار الهداف السوري عمر السومة لاعب نادي أهلي جدة السعودي، غضب جماهير ناديه بسبب بعض تصريحاته، لبرنامج "إنستا شو" المذاع عبر قناة سما السورية، أمس. وقال السومة خلال اللقاء: نسبة فوزي ببطولة دوري أبطال آسيا كانت ستكون كبيرة حال لعبي بقميص نادي الهلال، لأنه ينافس سنويا على البطولات.، وأعتقد أنها كانت ستعدى نسبة الـ 70%.

وتسببت تصريحات عمر السومة في غضب بعض جماهير أهلي جدة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض تقليللا من ناديهم. يذكر أن،. عمر السومة شارك مع أهلي جدة في 18 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 14 هدف.

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