الرجاء المغربي يحارب كورونا بمليوني درهم وتخفيض الأجور

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الرجاء البيضاوي المغربي اتفاقه مع الطاقم والجهاز الفني للفريق الأول للنادي على تخفيض الأجور بنسبة 50٪ بالتزامن مع توصيات الاتحاد الدولي والاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال النادي في بيان رسمي على حسابه في "فيسبوك": "تفعيلا لتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بآثار وباء فيروس كورونا على الالتزامات المالية للأندية، توصل نادي الرجاء الرياضي والطاقم التقني للفريق الأول إلى اتفاق يقضي بخفض أجور الطاقم بنسبة 50٪.

وتوجه النادي المغربي بالشكر والامتنان لأعضاء الجهاز الفنى للفريق الأول على تضامنهم خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يعيشها العالم بصفة عامة والمنظومة الكروية بصفة خاصة.

وجدد النادي التزامه بالحملة التضامنية التي نظمها للمساهمة في صندوق مكافحة وباء "كوفيد-19"، بعد أن كشف عن مساهمته التي بلغت مليونا و114,9 ألف درهم.

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