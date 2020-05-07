دوري محمد بن سلمان الإلكتروني ينطلق غداً

المصدر: (الرياض - د ب أ)

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، إطلاق دوري الأمير محمد بن سلمان «فيفا 20» الإلكتروني غداً، ويستمر ستة أيام. ويشارك في الدوري، لاعبو الأندية الـ 16 المنافسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ومحترفي الرياضات الإلكترونية.

وسيتم توزيع الأندية على 4 مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور التالي. وتأتي البطولة ضمن منافسات بطولة «لاعبون بلا حدود»، التي رُصدت لها جوائز بقيمة 10 ملايين دولار، يعود ريعها بالكامل لصالح المؤسسات الخيرية المعتمدة، من أجل التصدي لجائحة فيروس «كورونا».

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