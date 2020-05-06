ادواردو مهاجم الهلال .. صياد الأسماك وحراس المرمى

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف البرازيلي كارلوس ادواردو مهاجم الهلال السعودي، عن مهارة في صيد الأسماك، بعدما استفاد من فترة التوقف الحالي المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا عالمياً.

وقام ادواردو (31 سنة)، بنشر صور عبر حسابه الشخصي على تويتر، عن رحلة صيد قام بها، ويبدو أن مهارته في الصيد، لا تقل عن مهارته في ملاعب كرة القدم، والتي ساهم من خلالها بتتويج الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا 2019.

ويحتل اللاعب المركز الخامس في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي، وبرصيد 11 هدف، وبفارق 7 أهداف عن متصدر القائمة، المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر

يذكر أن اللاعب مرشح بقوة للظهور في دورينا الموسم المقبل، كصفقة انتقال حر، بعد نهاية مشواره مع الهلال، وعدم وجود رغبة من الطرفين بتجديد العقد الذي ينتهي خلال الصيف المقبل.

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