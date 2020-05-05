وليد سليمان قطع شرايينه من أجل عيون الأهلي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المهدي سليمان، حارس مرمى فريق بيراميدز، تفاصيل انتقال وليد سليمان، لاعب إنبي السابق و النادي الأهلي الحالي، إلى صفوف القلعة الحمراء. وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم"، أن وليد سليمان عرض نفسه للانتحار بسبب الانضمام لصفوف الأهلي.

وأضاف حارس بيراميدز: "لاعب الأهلي الحالي قطع شرايينه، بعدما رفضت إدارة إنبي بيعه للأهلي، وذهب إلى أحد المستشفيات، و أن ما فعله جاء بسبب عشقه للنادي الأهلي القلعة الحمراء.

يذكر أن، وليد سليمان صاحب الـ35 عامًا، جدد عقده مع الأهلي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لمدة موسمين مقبلين، مقابل 11 مليون جنيه.

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